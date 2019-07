Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer in Wewer am Freitagabend

33106 Paderborn (ots)

Freitag, 05.07.2019, 18:45 Uhr Paderborn, Elsen, Alte Schanze / Salzkottener Straße, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 52jährige Fiat Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die B1 in Fahrtrichtung Salzkotten. An der Abfahrt nach Wewer/Elsen überquerte sie die Straße Zur Alten Schanze. Hierbei übersah sie einen 62jährigen Fahrer eines BMW Motorrades, welcher die Alte Schanze aus Richtung Elsen kommend in Richtung Wewer befuhr. Die Fiat Fahrerin missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Motorrades zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins St. Vincenz-Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin stand unter leichtem Schock blieb jedoch unverletzt. Der Bereich der Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme- und Rettungsmaßnahmen für ca. 1 Stunde gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 13000 Euro.

