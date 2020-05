Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wechselfallenbetrug

Morbach Gonzerath (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Täter betreten am Mittwoch gegen 13:15 Uhr eine Bäckerei Morbach OT Gonzerath. Die Täter geben vor einige Dinge erwerben zu wollen. Zur Bezahlung wird ein 200-Euroschein überreicht. Nachdem das Wechselgeld von der Angestellten bereits ausgehändigt wurde, treten die Täter vom Kauf zurück und verlangen die Rückgabe des 200-Euroscheins. Das zuvor ausgehändigte Wechselgeld wird von den Tätern jedoch nicht in voller Höhe zurückgegeben, was erst auffällt, als die Täter die Bäckerei verlassen hatten. Beide Männer sollen ca. 30 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. De Schaden liegt im oberen zweistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533-93740) entgegen.

