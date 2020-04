Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung zwischen Trier und Zemmer

Trier (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2020, gegen 13:55 Uhr, kam es auf der L 46 zwischen Trier und Zemmer zu einer Straßenverkehrsgefährdung: Ein schwarzer Ford Fiesta, welcher in Richtung Zemmer fuhr, überholte in einer unübersichtlichen Kurve - aus einer Fahrzeugkolonne heraus - einen vor ihm fahrenden Pkw. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein entgegenkommender Lkw stark abbremsen und nach rechts in den Rabatt ausweichen. In der Folge mussten auch die hinter dem Lkw befindlichen Fahrzeuge, u.A. ein Streifenwagen der Polizei, stark abbremsen. Weiter bremste auch das überholte Fahrzeug ab. Der Fiesta fuhr anschließend, mit hoher Geschwindigkeit, in Richtung Zemmer weiter und konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Zeugen oder weitere Geschädigte, welche Hinweise zum Geschehen geben können, insbesondere die Fahrerin/der Fahrer des entgegenkommenden Lkws sowie die Fahrerin/der Fahrer des überholten Pkw, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

