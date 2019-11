Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Melle (ots)

Bei einem Unfall auf der Meller Straße/Borgholzhausener Straße wurde am Donnerstagmittag ein 55-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt. Der Mann war gegen 12.30 Uhr in Richtung Melle unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und sein Sattelauflieger geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte der Auflieger mit dem Lkw eines 56-jährigen Mannes zusammen. Anschließend rutschte der 55-Jährige mit seinem Fahrzeug in einen Straßengraben, wo er auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Die Feuerwehr befreite den 55-Jährigen aus seinem Führerhaus und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

