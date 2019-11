Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Versuchter Einbruch in Oesede

Georgsmarienhütte (ots)

An der Glückaufstraße wurde ein Zeuge am Donnerstag gegen 22.55 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam und alarmierte die Polizei. Bei einer Nachschau stellten die Beamten fest, dass Unbekannte versucht hatten in einen Verbrauchermarkt einzubrechen. Der oder die Täter scheiterten jedoch und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Wer im Bereich Glückaufstraße/Auf dem Thie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

