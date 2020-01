Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendieb gestellt (38/0801)

Speyer (ots)

08.01.2020, 14:15 Uhr

Am Mittwoch gegen 14:15 Uhr entwendete ein 22-jähriger Mann aus Speyer in einem Lebensmitteldiscounter in Speyer-Nord Lebensmittel im Wert von ca. 27EUR. Beim Verstauen des Diebesgutes in seiner Jacke wurde er durch einen Angestellten beobachtet und auf die Tat angesprochen. Daraufhin versuchte der Beschuldigte aus dem Geschäft zu flüchten, was durch zwei Kunden unterbunden werden konnte. Der 22-Jährige konnte dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

