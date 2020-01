Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Fußgönheim) - Unfallflucht in Bahnhofstraße

Ludwigshafen (ots)

Zeugen beobachteten am 08.01.2020 gegen 17:55 Uhr wie ein blauer Kleinwagen einen in der Bahnhofsstraße 73 am Fahrbahnrand geparkten blauen Mazda am Fahrzeugheck linksseitig beschädigte, anschließend eine Vollbremsung vollzog, wendete und schließlich in Richtung A650 flüchtete. Leider konnte das Kennzeichen nicht komplett abgelesen werden. Wir suchen daher weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrer/in oder dem Kennzeichen machen können. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Am unfallverursachenden Fahrzeug dürfte der Schaden an der rechten Fahrzeugseite sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



