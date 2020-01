Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wildunfall mit Folgen (52+53/0701)

Speyer (ots)

07.01.2020, 19:50 Uhr

Äußerst unglücklich lief es für einen 50jährigen Böhl-Iggelheimer am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr, der mit seinem Mercedes auf der L528 aus Richtung Böhl-Iggelheim kommend einen Wildunfall hatte. Ca. 1000 Meter vor dem Ortseingang Speyer erfasste er frontal ein Wildschwein einer Rotte, die die Fahrbahn querte. Das Tier verendete noch vor Ort. An dem nichtmehr fahrbereiten Fahrzeug des 50-Jährigen entstand ein massiver Frontschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Für den Fahrer neben dem materiellen Schaden bedauerlich dürfte der Umstand sein, dass die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme deutlichen Atemalkohol bei ihm wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille auf. Daraufhin wurde sein Führerschein sichergestellt und er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt.

