Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Hofladen (34/0701)

Speyer (ots)

06.01 - 07.01.2020, 19:00 - 06:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter vergeblich, sich unbefugten Zutritt in einen Hofladen in der Auestraße zu verschaffen. An einer Tür und einem Fenster des Geschäfts konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Offenbar gelang es nicht, in den Hofladen einzudringen. Der an Tür und Fenster entstand Schaden dürfte bei ca. 750 EUR liegen. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



