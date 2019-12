Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Spielautomat beschädigt

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitag, 13.12.2019, gegen 22:00 Uhr, wurde in einer Gaststätte an der Grießemer Straße von einem 20-jährigen Mann aus Bad Pyrmont ein Spielautomat beschädigt. Der Mann schlug vermutlich mit der Hand auf den Spielautomaten ein, wodurch dieser in seiner Funktion unbrauchbar wurde. Der Mann wurde vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die eingesetzten Beamten erteilten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis. Zudem erhielt der Mann durch die Betreiber der Gaststätte ein Hausverbot ausgesprochen. Am Automaten entstand ein Schaden von ca. 400,- Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

