POL-HM: Wertvolle Kerzenständer entwendet

Am letzten Wochenende sind in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag vor dem Eingangsbereich der Waldgaststätte "Sennhütte" in Bad Pyrmont zwei 80 - 100 cm große, hölzerne Kerzenständer entwendet worden. Dabei müssen die Kerzenständer aufgrund der Größe und des Gewichts mit einem Pkw abtransportiert worden sein. Die Polizei Bad Pyrmont bittet Personen, die im Umfeld der Waldgaststätte etwas Auffälliges beobachtet haben oder die über den Verbleib der Kerzenständer Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 05281/94060, zu melden.

