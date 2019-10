Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Farmsen

Hildesheim (ots)

Schellerten - OT Farmsen - (kaw) In der Zeit zwischen dem 04.10.2019, 18:00 Uhr - 05.10.2019, 12:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L 475 aus Richtung Dinklar kommend in Richtung Farmsen. In der scharfen Rechtskurve hinter dem Ortseingang verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er linksseitig von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen einen Grundstücksumgrenzungszaun, nachdem er zuvor noch ein Verkehrsschild beschädigt hat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden am Zaun und an dem Verkehrsschild beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache auszugehen. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

