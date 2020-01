Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Säugling ohne Sicherung transportiert

Schifferstadt (ots)

Einer Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt fiel am Montagmittag ein Pkw auf, in dem auf der Rückbank ein Säugling hochgehalten wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass in dem Fahrzeug kein entsprechender Kindersitz vorhanden war und das Kleinkind auf dem Schoß einer Mitfahrerin transportiert wurden. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt. Erst nachdem der Fahrer einen vorschriftsmäßigen Kindersitz besorgt hatte, durfte die Fahrt fortgesetzt werden. Unabhängig davon haben die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen fehlender Kindersicherung eingeleitet. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt nach sich.

