Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände & Unfälle

Ostalbkreis (ots)

Ostalbkreis 30.12.2019

Aalen-Wasseralfingen: Kaminbrand

Mit neun Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Sonntag gegen 17.20 Uhr zu einem Brand in die Schanzenstraße aus. Dort war es ersten Erkenntnissen zufolge, wegen unvollständig verbrannten Festbrennstoffen in einem Kamin zu einem Feuer gekommen. Alle Bewohner blieben unverletzt.

Aalen: Parkrempler

Mit seinem Pkw Audi beschädigte ein 67-Jähriger beim Einparken am Samstagmittag gegen 13 Uhr einen in der Zebertstraße abgestellten Pkw VW Golf, wobei ein Sachschaden von rund 3800 Euro entstand.

Aalen: Brand in Wohnhaus

Am Sonntagvormittag kam es gegen 11.30 Uhr in der Neßlauer Straße zu einem Brand, bei dem ein geschätzter Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro entstand. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen, die mit 4 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Derzeit wird geprüft, ob der Akku eines Kinderspielzeugs möglicherweise Auslöser des Brandes war.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 24-Jährige am Montag kurz nach Mitternacht verursachte, als sie mit ihrem Pkw VW Golf auf der B 297 Höhe Auffahrt Muckensee von der Straße abkam und gegen die Leitplanke fuhr. Die 24-Jährige blieb unverletzt.

Heubach: Zweiradfahrer leicht verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 16 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 11:25 Uhr auf der Landesstraße 1162 zwischen Bartholomä und Heubach. Der Jugendliche war in Richtung Heubach unterwegs, als ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Als der Teenager dem Tier auswich, kollidierte er frontal mit dem Opel eines entgegenkommenden 63-jährigen Mannes. Dieser reagierte geistesgegenwärtig und leitete eine Gefahrenbremsung ein, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Der junge Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Zweirad entstand Totalschaden, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 6500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

