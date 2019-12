Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trunkenheitsfahrten, Unfälle, Diebstahl

Aalen (ots)

Essingen: Nach Verfolgungsfahrt Trunkenheitsfahrt festgestellt Am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, wurde eine Polizeistreife in Essingen-Dauerwang auf einen Ford Pickup aufmerksam. Aufgrund seines auffälligen Fahrstils sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der Kontrolle zunächst durch Flucht zu entziehen, konnte von der Streife jedoch in einer Wiese an der Mantelhofstraße zwischen Essingen und Dauerwang gestoppt werden. Die Beamten stellten fest, dass keiner der Insassen des Pickups noch fahrtüchtig war. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste sich der 21jährige Fahrer einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde ihm abgenommen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Essingen-Lauterburg: Nach Party alkoholisiert mit dem Auto gefahren Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01 Uhr, sollte eine 29jährige Fiat-Fahrerin auf dem Campingplatz in Lauterburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung bei der Fahrerin fest. Als Begründung hierfür äußerte diese, auf einer Party in Essingen Ärger gehabt zu haben. Dieser setzte sich nun in Form einer Blutentnahme, dem Führerscheinentzug und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr fort.

Neuler: Vorfahrt missachtet - Unfall mit 2 Verletzten Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es an der Kreuzung Schönberger Hof zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 29jährige Fahrer eines 3er BMW kam aus Richtung Neuler auf den Kreuzungsbereich zugefahren. Dort übersah er den aus Richtung Ellwangen auf der Vorfahrtsstraße heranfahrenden 29jährigen Fahrer eines BMW X1. Beim Unfall im Kreuzungsbereich wurden der Fahrer des BMW X1 und dessen 29jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30000 Euro.

Durlangen: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren Am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, wurde ein 31jähriger Daimler Fahrer in Durlangen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte dieser seinen Pkw und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet. In der Uhlandstraße konnte er schließlich angehalten und kontrolliert werden. Nachdem die Beamten aus dem Fahrzeuginnern starken Marihuana-Geruch wahrnahmen, wurde der Pkw nach Rauschgift durchsucht. Hier wurden sie beim Beifahrer und im Handschuhfach des Pkw fündig. Zudem stand der Fahrer aktuell unter Drogeneinfluss. Daher musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen und wurde wegen Fahren unter Drogeneinfluss zur Anzeige gebracht.

Gschwend-Mittelbronn: Vom eigenen Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es zu einem tragischen Unfall. Eine 45jährige Mercedes-Fahrerin hielt mit ihrem Pkw vor ihrer Garagenzufahrt an und stieg aus, um das Garagentor zu öffnen. Offensichtlich hatte die Frau die Handbremse nicht fest genug angezogen, weshalb das Fahrzeug die etwa 5 Meter lange abschüssige Strecke zur Garagenzufahrt hinunterrollte. Hierbei wurde die Frau zwischen Fahrzeugfront und Garagentor eingeklemmt und schwer verletzt.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike geklaut Bereits am Freitag, in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 19:20 Uhr, wurde am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd vor dem Parkhaus ein E-Bike der Marke Centurion Backfire Fit gestohlen. Das E-Bike war mit 2 Schlössern an einer Stange befestigt und gesichert. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf ca. 3100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

Mutlangen: Einbruch in Zahnarztpraxis Im Zeitraum von Freitagmittag, gegen 12:15 Uhr bis Samstagmorgen, gegen 08:45 Uhr, brachen Unbekannte über das Kellerfenster in eine Zahnarztpraxis in der Schillerstraße ein. Dort durchsuchten sie in dem zweigeschossigen Gebäude alle Räume, öffneten Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich Bargeld. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

