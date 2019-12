Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 07:45 Uhr: Pkw überschlagen

Aalen (ots)

Pkw überschlagen Michelfeld Am Freitag, gegen 12:53 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Ford-Lenker die B 14 an der Roten Steige in Richtung Michelfeld. Am Ausgang einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überschlug sich der Ford und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde der 28-jährige Fahrer leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb zum Glück unverletzt. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

