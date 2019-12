POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Ostalbkreis: Autolackierung zerkratzt - Verkehrszeichen ausgerissen - missglückte Prüfungsfahrt

Polizeipräsidium Aalen

Urbach: Auto zerkratzt

Ringsum wurde die Lackierung eines in der Schießgasse geparkten Pkw zerkratzt. Der Täter hat hierzu weit über 100 Kratzer an dem Pkw Jeep eingeritzt, der am Fahrbahnrand geparkt war. Hinweise zur Tat, die zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Weinstadt: Verkehrszeichen demoliert

Ein unbekannter Vandale hat entlang der L 1201 zwischen Endersbach und Strümpfelbach in der Nähe der Abzweigung Seemühle verschiedene Verkehrszeichen umgeknickt bzw. abgerissen und anschließend in den angrenzenden Mühlkanal geworfen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise zur Tat, die am Dienstag verübt wurde, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Neresheim-Ohmenheim: Fahrschülerin beschädigt Straßenlaterne

Ein etwas ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen, gegen 8:30 Uhr in der Schwäbischen Albstraße. Eine 16-jährige Traktorfahrerin, die gerade ihre Führerscheinprüfung absolvierte, kollidierte mit einer Straßenlaterne und beschädigte diese stark. Ihren Führerschein bekam die Teenagerin danach leider nicht ausgehändigt.

