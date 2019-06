Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verdächtige gemeldet

Ochtrup (ots)

Zu einem Einsatz an der Gronauer Straße wurden am späten Mittwochabend (19.06.2019) Polizeistreifen entsandt. Gegen 23.35 Uhr schilderte ein Zeuge am Telefon seine Beobachtungen. Er sah zwei männliche Personen, mittleren Alters, die über den Zaun des Raiffeisen Marktes stiegen und dort mit Taschenlampen leuchteten. Der Mann hörte noch ein Klirren, möglicherweise Flaschen, die aneinander schlagen, verlor die Beiden dann aber aus den Augen. Die Polizeibeamten suchten das Areal ab, konnten aber keine Personen mehr antreffen. Einbruchsspuren konnten an dem Gebäude nicht festgestellt werden. Ob sich die Beiden am Getränkemarkt aufgehalten hatten, wird noch geprüft. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155. Die Beiden waren T-Shirts bekleidet, eines war dunkel, das andere rot.

