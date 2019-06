Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diebstahl aus Imbisswagen in Weyhe - Unfallflucht in Twistringen - Ohne Führerschein in Diepholz unterwegs ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl aus Imbisswagen

Am Mittwoch den 12.06.2019 gegen 16:00 Uhr wurde in Erichshof auf dem Parkplatz eines REWE-Einkaufsmarktes aus einem vor dem Eingang stehenden Hähnchengrillwagen ein Diebstahl begangen. Ein noch unbekannter Täter betrat den Grillwagen während einer kurzfristigen Abwesenheit des Verkäufers und entwendete eine Kasse mit Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, 0421/80660, zu melden.

Stuhr - Einbruch

In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in eine Firma in der Charlotte-Auerbach-Straße ein. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu einem Büro. Ohne Diebesgut verließen sie unerkannt den Tatort wieder. Weitere Räume wurden durch die Täter nicht durchsucht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Diepholz - Ohne Führerschein

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz wurde am gestrigen Donnerstag gegen 09.40 Uhr in der Lüderstraße von der Polizei kontrolliert. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen, dieser war ihm bei einer Kontrolle abgenommen worden und befindet sich zur Prüfung der Gültigkeit bei Landkreis Diepholz. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, zumindest bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Am 13.06.2019, gegen 13.05 Uhr, ereignete sich in der Langenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Opel Corsa die Langenstraße in Richtung B 51. Hier touchierte er eine in gleicher Richtung fahrende 11- jährige Radfahrerin, die in der Folge zu Fall kam. Der Fahrzeugführer des PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die 11-Jährtige wurde nicht verletzt, aber am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Twistringen, 04243 942420, zu melden.

