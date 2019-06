Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflüchtiges Fahrzeug in Stuhr gesucht - Radfahrerin bei Unfall in Stuhr verletzt - Tresor einer Jugendeinrichtung in Sulingen entwendet ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch den 12.06.2019 gegen 15:30 Uhr kam es in Seckenhausen in der Straße Zum Sportplatz Höhe Zum Pavillon zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Die 40 Jahre alte Radfahrerin aus Stuhr übersah an der Einmündung eine 39-jährige VW Touran-Fahrerin ebenfalls aus Stuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von 1300 Euro.

Stuhr - Einbruch

Unbekannte Täter brachen am gestrigen Mittwoch in ein Wohnhaus in Stuhr Ortsteil Varrel, Tempelweg, ein. Der Täter gelangte in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr durch eine rückwärtige Terrassentür in das Gebäude. Hier durchsuchte er mehrere Räume und auch Mobiliar. Danach konnte der Täter unerkannt wieder entkommen. Über den Genauen Schaden und das Diebesgut liegen noch keine Informationen vor.

Stuhr - Unfallflucht

An der Einmündung Stuhrer Landstraße / Blockener Straße hielt am heutigen Donnerstag gegen 06.45 Uhr bei Rot bereits ein Fahrzeug als Linksabbieger. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte das Fahrzeug und bog nach rechts ab. Eine entgegenkommende 57-jährige Pkw-Fahrerin musste eine Gefahrbremsung machen, um nicht mit dem Überholer zu kollidieren. Hinter der 57-Jährigen fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw. Er konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den Pkw der 57-Jährigen auf. Der unbekannte Überholer, vermutlich ein Taxi, setzte seine Fahrt Richtung Moordeich fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, entgegen.

Sulingen - Diebstahl eines Tresors / Zeugenaufruf

In der Zeit vom 07.06.2019 bis 12.06.2019 entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Büroraum einer Jugendeinrichtung in Sulingen einen Tresor mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von ca. 900 Euro.

Twistringen - Diebstahl von Überführungskennzeichen

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Twistringen, Lindenstraße von einem abgestellten BMW die roten Überführungskennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei Twistringen, 04243-942420.

Twistringen - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Sonntagabend, 17.00 Uhr und Montag, 09.00 Uhr wurde ein an der Vechtaer Straße abgestellter PKW-Renault durch Verbiegen/Abbrechen der Scheibenwischer beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Twistringen, 04243-942420.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell