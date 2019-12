Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Einbrüche, Unfälle

Aalen (ots)

Untermünkheim-Kupfer: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag 7:00 Uhr und Donnerstag 16:25 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Wohnhaus in der Übrigshäuser Straße. Dabei durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro konnten die Eindringlinge so entwenden. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 200 Euro an.

Die Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Stimpfach: Einbruch in Apotheke

Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Freitag, 6:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten einer Apotheke in der Kirchstraße. Der Eindringling durchsuchte den Verkaufsraum und weitere Räume. Dabei entwendete er einen hohen Bargeldbetrag.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Polizei einen Mann, der im Vorfeld der Tat mehrfach vor der Apotheke gesichtet wurde.

Es handelt sich dabei um einen zwischen 30-45 Jahre alten Mann. Der Gesuchte hat eine schlanke Statur und soll zwischenn175-180 cm groß sein. Er war dunkel gekleidet, trug eine dunkle Hose und einen Kapuzenpullover bzw. eine braune Jacke, sowie dazu eine dunkle Baseball-Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei Fichtenau unter Telefon 07962 379 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Getränkemarkt

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 7:40 Uhr verschaffte sich ein Täter gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Haller Straße. Bei dem Einbruch entwendete der Einbrecher Spirituosen im Wert von über tausend Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Gartenhäuser aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11:00 Uhr und Freitag, 10:30 Uhr brach ein Unbekannter drei Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Roter Buck auf. Neben Gartengeräten und Küchenutensilien im Wert von über 500 Euro entwendete der Einbrecher auch dort gelagerte Bierdosen.

Unter Telefon 07951 480-0 nimmt die Polizei Crailsheim Zeugenhinweise entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Blechschaden

Gegen 10:45 Uhr wollte eine 82 Jahre alte Kia Sportage-Fahrerin aus der Straße Schlüsseläcker auf die Hohenlohestraße ein. Dabei übersah sie den Kia Picanto einer 63-Jährigen, welche auf der Hohenlohestraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 6.500 Euro.

Untermünkheim: Auto kommt von Fahrbahn ab

Ein 22-jähriger Daimler-Fahrer kam am Freitag gegen 12:45 Uhr auf der B19 von Untermünkheim kommend in Fahrtrichtung Kupfer in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden im Wert von rund 7.000 Euro.

