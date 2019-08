Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mit Gasbrenner Hausbrand verursacht

Papenburg (ots)

Am Freitagnachmittag ist es an der Richter-Bueren-Straße zu einem Brand gekommen. Ein 65-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen kurz nach 15.30 Uhr damit beschäftigt, mit einem Gasbrenner Unkraut zu vernichten. Dabei setzte versehentlich er eine angrenzende Hecke in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell auf ein daneben befindliches Carport aus. Durch Rauch und Flammen entstanden außerdem Schäden an zwei angrenzenden Wohnhäusern. Die Feuerwehr Untenende war mit 35 Einsatzkräften im Einsatz. Der Verursacher erlitt eine Brandwunde am Arm und musste ärztlich behandelt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

