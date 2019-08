Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Ford Focus bei Unfall beschädigt

Esterwegen (ots)

Ein unbekannter Rollerfahrer ist am Sonntagnachmittag nach einem Verkehrsunfall geflüchtet.

Der Rollerfahrer befuhr gegen 14:30 Uhr die Straße Schaftrift in Richtung Clemenswerth, kam dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte in einer Kurve gegen einen entgegenkommenden Ford Focus. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Clemenswerth davon. An dem PKW entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

