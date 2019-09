Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fußgängerin übersehen

Kehl (ots)

Vermutlich, weil sie eine herannahende Fußgängerin zu spät erkannte, kam es am Mittwochmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einer VW-Lenkerin und der jungen Frau. Die 23-Jährige wollte den Fußgängerüberweg an der Vogesenallee gegen 8:40 Uhr überqueren, als die in östlicher Richtung fahrende VW-Fahrerin sie vermutlich zu spät erkannte und auf die Motorhaube auflud. Bei dem Sturz auf die Frontscheibe des Wagens zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu, welche einer Behandlung im Offenburger Klinikum bedurften. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell