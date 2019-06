Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (390/2019) Metalldiebe stehlen 3,5 Tonnen reinen Kupferschrott von Gelände eines Recyclingbetriebes in Duderstadt - Weitere Tat in Gieboldehausen

Göttingen (ots)

Duderstadt, Schöneberger Straße Gieboldehausen, Ludwig-Erhard-Straße Nacht zu Sonntag, 23. Juni 2019

DUDERSTADT/GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Aus einer Halle auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes in Duderstadt (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (23.06.19) ca. 3,5 Tonnen reinen Kupferschrott gestohlen. Die Täter hatten es offenbar gezielt auf das schwere, hochpreisige Kupferrohmaterial abgesehen.

Die Polizei Duderstadt geht davon aus, dass an der Tatausführung mehrere Personen beteiligt gewesen sein müssen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter zunächst das Zufahrtstor zum Gelände auf und fuhren dann mit einem Transportfahrzeug bis vor die Halle, deren Tor sie ebenfalls gewaltsam öffneten. Der Wert des gestohlenen Metalls ist unbekannt.

Die Tat dürfte im Zusammenhang mit einem weiteren Kupferdiebstahl in derselben Nacht in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) stehen. Vom Betriebsgelände eines Baugeschäftes in der Ludwig-Erhard-Straße ließen Unbekannte hier ca. 150 kg Kupferkabelreste und rund 100 kg Kupferdachrinne mitgehen. Der Gesamtwert wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Darüber hinaus wollten Unbekannte ebenfalls in der Nacht zu Sonntag, das Metallrolltor eines Firmengeländes im Breiten Anger in Duderstadt aufbrechen. Das Vorhaben schlug allerdings fehl. Es entstand Sachschaden in Höhe von vermutlich etwa 1.000 Euro. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler zurzeit von einem Tatzusammenhang aus.

Sachdienliche Hinweise zu allen drei Taten nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter der 05527/98010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell