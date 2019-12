Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 07:45 Uhr: Einbruch und zwei Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

In Wohnhaus eingebrochen Mögglingen Bislang Unbekannte brachen über die Feiertage in ein Wohnhaus in der Fliederstraße ein. Sie brachen im Erdgeschoss ein Fenster auf und drangen anschließend in das Gebäude ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume, verließen das Haus jedoch ohne etwas mitzunehmen. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Frontalzusammenstoß Lorch Am Freitag, gegen 17.38 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Daimler-Lenker die B 297 in Richtung Wäschenbeuren. In einer scharfen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegen kommen VW einer 28-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der VW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in eine Klinik zur ambulanten Behandlung eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.

Pkw überschlagen Jagstzell Eine 21-jährige Peugeot-Lenkerin befuhr am Freitagabend, gegen 22.25 Uhr, die K 3228 von Dankoltsweiler in Richtung B 290. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn prallte sie gegen einen Weidezaun und ihr Peugeot überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Die 21-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Peugeot entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell