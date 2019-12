Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rasenmäher entwendet

Gossersweiler; 05.12.2019, 23:30 Uhr -> 06.12.2019, 10:00 (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von bislang unbekannten Tätern aus einem ungesicherten Schuppen in der Alten Landstraße in Gossersweiler-Stein ein Rasenmäher der Marke VIKING entwendet.

