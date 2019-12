Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reifen von zwei PKW plattgestochen Freitag, 06.12.2019 - Samstag, 07.12.2019

Landau, Queichheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte mutwillig die Reifen von zwei geparkten Pkw´s. Bei den in der Woogstraße am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen wurden jeweils die beiden Reifen der Beifahrerseite zum Bordstein hin plattgestochen. Durch die Einstichstelle entwich die komplette Luft in den Reifen, sodass beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

