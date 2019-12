Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Kinderfahrzeug in Kandel

Ein Kind fuhr am 06.12.2019 um 08 Uhr mit einem Tretroller zur Grundschule Kandel. Als das Kind gegen 12:00 Uhr wieder zum Tretroller kam, stellte es fest, dass der rechte Griff am Lenker des Kinderspielzeuges gewaltsam abgetrennt wurde. Der Roller stand in einem eigens für Fahrräder und Roller der Grundschüler eingerichteten Bereiches. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen können sich bitte an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de wenden.

