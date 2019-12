Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Höckerschwan landet auf der B9 in Wörth

Wörth (ots)

Durch Verkehrsteilnehmer wurde am 07.12.2019 um 14:33 Uhr ein Schwan auf der Fahrbahn der B9 gemeldet. Aufgrund der Verkehrslage bestehe eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer, sowie für den notgelandeten Schwan. Die Streife vor Ort konnte das Tier feststellen, welches sich bereits neben die Leitplanke zurückgezogen hatte. Dennoch bestand die Gefahr, dass der Schwan zurück auf die Fahrbahn läuft. Aufgrund der Schräglage und des Bewuchses in der Böschung neben der B9 war ein planmäßiger Start des Tieres nicht möglich. Das Tier wurde mit Hilfe der verständigten Tierrettung eingekreist, eingefangen und in ein nahegelegenes Gewässer entlassen.

