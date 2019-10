Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Brand in Garage

Uelsen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es an der Johann-Niehoff-Straße zum Brand einer Garage gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Gebäudeeigentümer hatten am Vortag auf ihrem Grundstück ein kleines Feuer gemacht. Die übriggebliebene Asche füllten sie in einen Kunststoffeimer und stellten diesen in die Garage. In den frühen Morgenstunden hatte die Asche vermutlich den Eimer entzündet, so dass sich die Flammen auf die komplette Garage ausbreiten konnten. Dabei wurde nicht nur das Gebäude, sondern auch zwei darin befindliche Autos sowie diverse Werkzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

