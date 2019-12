Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Bei Einbruch Bargeld gestohlen

Bild-Infos

Download

Venningen (ots)

Einen Spaziergang der Hauseigentümer in den Abendstunden des 07.12.2019 nutzten unbekannte Täter, um in ein Einfamilienhaus in Venningen in der Straße am Falltor einzusteigen. Hierfür wurde durch unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt. Aus dem Anwesen wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 9550) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell