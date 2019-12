Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Streit in der Gaststätte

Edesheim (ots)

Am 07.12.2019 gegen 23:30 kam es in einer Gaststätte in Edesheim zu einem Disput zwischen dem Wirt und einem Gast. Im Rahmen dessen wurde der Gast durch den Wirt der Gaststätte verwiesen. Daraufhin wurde der Wirt in unflätiger Art und Weise beleidigt und von dem Gast bespuckt. Noch vor Eintreffen der eingesetzten Beamten suchte der Gast das Weite. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 9550) in Verbindung zu setzen.

