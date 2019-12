Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit E-Bike unterwegs Sonntag, 08.12.2019, 02:00 Uhr

Landau, Nußdorf (ots)

Gegen 02:00 Uhr in der Nacht fiel den Beamten ein Fahrer eines E-Bikes zwischen Landau und Nußdorf auf. Der 35-jährige aus dem Kreis Südwestpfalz benötigte auf der Strecke die gesamte Fahrspur und war in Schlangenlinien unterwegs. Bei der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Test ergab einen Wert von 1,97 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das Fahrrad musste er stehen lassen.

