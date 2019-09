Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Ein Unbekannter schlug am Samstag gegen 01:10 Uhr die Scheibe einer Apotheke an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Anschließend gelangte er ins Gebäude und stahl Bargeld. Zeugen teilten mit, dass der Einbrecher einen grauen Kapuzenpullover trug und nach der Tat zu Fuß in Richtung Neutorgalerie flüchtete.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220.

