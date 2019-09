Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schwerer Verkehrsunfall

Moers (ots)

Freitag gegen 16:14 Uhr kam es in Moers Scherpenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Zweiradfahrer aus Moers befuhr die Moerser Straße aus Duisburg kommend in Richtung Moers. Ein 25-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem Pkw die Sandstraße und querte die vorfahrtberechtigte Moerser Straße in Richtung Grenzstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt einem Duisburger Krankenhaus zugeführt. Hier erlag er seinen Verletzungen. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Moerser Straße gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

