Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg- Kinder steckten Hecke in Brand

Ulm (ots)

Am Samstagmittag waren zwei Buben im Alter von fünf und neun Jahren auf dem Spielplatz Schelmenwinkel im Ortsteil Unterkirchberg. Was sie dazu veranlasste und wer das Feuerzeug mitbrachte, ist bisher noch nicht geklärt. Jedenfalls zündeten sie die Thujahecke des Nachbargrundstücks an. Die über drei Meter hohe Hecke geriet in Vollbrand, weshalb gegen 15 Uhr die Feuerwehr alarmiert wurde. Das Feuer griff noch auf eine Markise des Wohnhauses über. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Eltern der Kinder meldeten sich während der Löscharbeiten vor Ort bei der Polizei, nachdem die Jungen zunächst weg waren.

+++++++++++++++++++++++++++ 0301852

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell