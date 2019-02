Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Verbrennungen durch Gasofen

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, wollte die Betreiberin eines Imbiss in einem Vorratsraum einen Gasofen anzünden. Bereits beim Aufdrehen des Ventils entstand nach Angaben der Frau eine Stichflamme. Dadurch erlitt sie vor allem im Gesicht erheblich Verbrennungen. Sie wurde in eine Klinik gefahren. Ob ein technischer Defekt oder eine Fehlbedienung ursächlich war, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

