POL-UL: (UL) Laichingen - Eisbrocken von Brücke geworfen

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger auf der L1230 von Merklingen in Richtung Berghülen. Auf Höhe Machtolsheim fuhr er unter einer Brücke durch, als plötzlich ein Eisbrocken auf die Windschutzscheibe flog. In der Rückschau konnte der Fahrer und einer der zehn und 13 jahre alten Mitfahrer noch zwei Personen mit Mofas erkennen. Daraufhin fuhren sie zu der Brücke, wo sie zwei Jugendliche antrafen. Diese lenkten den Tatverdacht auf einen angeblichen dritten Jugendlichen, der sich aber aus dem Staub gemacht habe. Ihre Glaubwürdigkeit leidet zumindest darunter, dass sie falsche Namen zu ihrer eigenen Person angaben. Die Ermittlungen wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr übernahm die Polizei aus Ehingen. Ein Schaden an dem Auto war nicht entstanden.

