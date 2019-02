Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ottenbach - Zwei Motorradfahrer kollidieren frontal, drei Personen werden schwer verletzt

Auch im Landkreis Göppingen führte das sonnige Wetter zu den ersten Motorradunfällen

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Motorradunfall auf der Kreisstraße 1404 im Bereich "Aasrücken". Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer, der mit einer gleichaltrigen Sozia unterwegs war, fuhr von Ottenbach in Richtung "Aasrücken". Im Verlauf einer scharfen, unübersichtlichen Linkskurve, kam ihm ein 21 Jahre alter Motorradfahrer entgegen. Da beide Motorradfahrer offensichtlich zu weit mittig fuhren, kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Alle drei Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Neben zwei Streifenwagen der Polizeireviere Eislingen und Göppingen waren Beamte des Verkehrskommissariates Mühlhausen, drei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und zwei Abschleppdienste an der Unfallstelle eingesetzt. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 17.30 Uhr gesperrt.

+++++++0299305

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell