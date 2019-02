Polizeipräsidium Ulm

Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer fuhr am Samstagnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Straßdorfer Straße in Richtung Hohenstaufen. Aufgrund starker Sonneneinstrahlung wurde der 64-Jährige derart geblendet, dass er eine 23 Jahre alte Fußgängerin, die ein Pferd führte, am Straßenrand nicht wahrnahm und leicht mit dieser kollidierte. Sowohl die Frau als auch der 64-Jährige wurden leicht verletzt. Da zunächst die Schwere der Verletzungen der beiden Beteiligten nicht bekannt war, wurde der Notarzt, der zuvor beim Unfall auf der K1404 im Einsatz war, mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch das Verkehrskommissariat Mühlhausen geführt.

