Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Ulm (ots)

Das gute Wetter am Samstag lockte die ersten Motorradfahrer auf die Straßen und führte leider auch zu den ersten Unfällen. Eine 26 Jahre alte Frau fuhr gegen 13:30 Uhr mit ihrer Kawasaki auf der L 1232 von Langenau in Richtung Nerenstetten. Sie wollte einen vor ihr fahrenden Pkw überholen, übersah aber ein entgegenkommendes Auto. Die Frau wich nach links in den Graben aus, stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Durch den angeforderten Rettungsdienst musste die 26-Jährige in eine umliegende Klinik eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

