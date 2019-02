Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Unfall mit einer schwer verletzten Jugendlichen

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.58 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Mann mit seinem BMW von Schelklingen in Richtung Gerhausen. An einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Eingangstor eines Grundstücks und drehte sich um 180 Grad. Eine 16-Jährige, die auf der Rückbank saß und angegurtet war, wurde durch den Unfall schwer verletzt und stationär in eine naheliegende Klinik eingeliefert. Am BMW des 18-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

