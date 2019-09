Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Neukirchen-Vluyn (ots)

In Neukirchen-Vluyn kam es am 07.09.2019 um 12:00 Uhr im Kreisverkehr des Bendschenweg mit der Straße Etzoldplatz zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich vier Personen verletzten. Eine 55-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit ihrem PKW den Bendschenweg aus Richtung der Krefelder Straße in Fahrtrichtung Hartfeldstraße. Als sie in den Kreisverkehr des Bendschenweg mit der Straße Etzoldplatz einfuhr, bemerkte sie zu spät, dass eine 35-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn, die sich bereits mit ihrem PKW im Kreisverkehr befand, verkehrsbedingt hielt. Sie fuhr auf den PKW auf und verletzte sich hierbei leicht. Die 35-jährige Frau wurde ebenfalls leicht verletzt, genauso wie ihr 57-jähriger Mann und das gemeinsame zehnmonate alte Kind, die sich als Mitfahrer im PKW befanden. Das Kind wurde in Begleitung der Mutter zur ambulanten Behandlung mit einem RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die anderen verletzten Unfallbeteiligten begeben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug der 35-jährigen Frau war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

