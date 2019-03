Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Totes Reh - vermutlich von Hund gerissen

Heistenbach/Altendiez (ots)

Am 02.03.2019 meldet ein Jagdpächter, dass auf einem Weizenfeld zwischen Heistenbach und der Kirche St. Peter ein Reh ohne Kopf aufgefunden wurde. Er vermutet, dass ein Hund das Reh gerissen und auch anschließend dessen Kopf mitgenommen hat. Es ist davon auszugehen, dass sich das Ereignis am Vormittag des 02.03.19 zugetragen hat. Der Jagdpächter bittet darum, dass sich Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen bezüglich Hund oder Hundehalter bei der Polizei melden. Zudem bietet er eine Belohnung für Informationen diesbezüglich an.

