POL-F: 191106 - 1147 Frankfurt-Innenstadt: Rolltreppe heruntergestürzt - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (05.11.2019) ist gegen 19:20 Uhr ein 51-jähriger Mann im Bereich der Hauptwache eine Rolltreppe heruntergestürzt. Mutmaßlich wurde er von einem 34-jährigen Mann heruntergestoßen. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich die beiden Männer an der Hauptwache nahe der Katharinenkirche auf einer Rolltreppe befunden haben, um in die B-Ebene zu gelangen. Etwa auf der Hälfte der Treppe stürzte der 51-Jährige plötzlich und prallte am Ende der Rolltreppe auf dem Boden auf. Zeitgleich ergriff der Mann, welcher zuvor hinter ihm gestanden hatte, die Flucht. Ein couragierter 58-jähriger Zeuge nahm die Verfolgung auf und alarmierte zeitgleich die Polizei. Eine Streife konnte die Beteiligten schließlich in der Straße Große Eschenheimer Straße antreffen und den Tatverdächtigen festnehmen.

Es besteht der Verdacht, dass der 34-jährige Mann den 51-Jährigen die Rolltreppe hinuntergestoßen hat. Der mögliche Hintergrund der Tat ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Der 34-Jährige wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Der 51-jährige Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum möglichen Tathergang machen können, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-10100 an das 1. Polizeirevier oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

