Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191106 - 1146 Frankfurt-Hauptbahnhof: Drogen weggeworfen - Handschellen klicken trotzdem

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof zu zwei verdächtigen Männern gerufen. Einer warf daraufhin einen Beutel mit ca. 100 Gramm Marihuana weg - ohne Erfolg. Beide wurden nämlich trotzdem festgenommen.

Gegen 19:45 Uhr fielen einem aufmerksamen Ladendetektiv in einer Drogerie im Hauptbahnhof zwei verdächtige Männer auf. Er rief daraufhin die Bundespolizei hinzu. Beim Erblicken der Beamten warf einer der beiden, ein 22-Jähriger aus Kaiserslautern, einen Beutel mit ca. 100 Gramm Gras weg. Dumm für ihn, dass die Polizisten dies beobachten konnten. Sie nahmen die beiden jungen Männer wegen des Verdachts des Drogenhandels fest. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen fanden sie noch zwei Plomben mit insgesamt 2,1 Gramm Heroin. Anschließend überstellten sie die jungen Männer an die Frankfurter Kriminalpolizei.

Mangels festen Wohnsitzes wurde der 22-Jährige in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Sein 27-jähriger Begleiter, ebenfalls aus Kaiserslautern, wurde noch am Abend auf freien Fuß gesetzt. Er hat einen festen Wohnsitz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell