POL-LWL: LKW auf BAB 14 umgekippt- zwei Verletzte (Erstmeldung)

Plate / Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der BAB 14 zwischen Schwerin- Ost und dem Autobahnkreuz Schwerin laufen derzeit die Rettungsmaßnahmen vor Ort. Aus noch ungeklärter Ursache war gegen 08:30 Uhr in Höhe der Ortschaft Plate ein LKW umgekippt, wobei Fahrer und Beifahrer verletzt wurden. Derzeit versuchen Retter, den im Fahrzeug eingeklemmten Beifahrer zu befreien. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen ist die BAB 14 derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort gelandet.

