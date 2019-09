Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 19. September gegen 14 Uhr, wurde eine 79-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Unbekannte klingelten in Handwerkerkleidung bei der Seniorin und gaben an, die Dachrinne des Hauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße reinigen zu wollen. Im weiteren Verlauf ließ sie einen der Männer ins Haus, da dieser behauptete einen Defekt am Schornstein bemerkt zu haben. Er wolle sich über das Dachfenster Zugang zur Stelle verschaffen und den Schaden beheben. In der Zwischenzeit verwickelte der zweite Mann die Hagenerin an der Haustür in ein Gespräch. Erst nachdem die Männer ihre angebliche Arbeit beendet hatten und gingen, fiel ihr auf, dass im Schlafzimmer Schmuck fehlte. Die Seniorin konnte die Täter wie folgt beschrieben: Eine Person war männlich, ca. 55 Jahre alt, etwa 185 cm groß und hatte wenig Haare. Der zweite Mann ist ebenfalls ca. 55 Jahre alt, rund 175cm groß und hatte schwarze Haare. Beide trugen zum Zeitpunkt des Diebstahls blaue Handwerkerbekleidung. Wie hoch der Wert des erlangten Diebesguts ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

