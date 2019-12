Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Einbruch in Lokal

Am Donnerstag, 19. Dezember 2019, kam es zwischen 02.00 und 06.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Lokal an der Großen Straße. Ein bislang unbekannter Täter brach in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte sie nach Diebesgut. Außerdem brach er Geldspielautomaten auf. Der Täter konnte Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es um 16.45 Uhr an der Kreuzung der Falkenrotter Straße und Stukenborg zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne musste an einer roten Ampel halten und verlangsamte ihr Fahrzeug. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 18-jähriger Lohner zu spät, der gerade auf die Linksabbiegerspur wechseln wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 14. Dezember 2019, 18.00 Uhr und Montag, 16. Dezember 2019, 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher eine Mauer eines Verbrauchermarktes an der Astruper Straße. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

